Містами Німеччини прокотилась хвиля пропалестинських акцій

У низці міст Німеччини напередодні пройшли пропалестинські демонстрації, в деяких з них взяли участь тисячі людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Зокрема, у Берліні, за даними поліції, близько двох тисяч людей влаштували ходу через райони Веддінг, Пренцлауер-Берґ та Мітте під гаслом "Зупиніть геноцид у секторі Гази".

За словами представника поліції, в окремих випадках учасники демонстрації вигукували гасла або тримали плакати, "зміст яких був релевантний з погляду кримінального права". Кількох учасників акції затримали для перевірки документів.

В берлінському районі Кройцберг пройшла акція солідарності з Палестинською національною автономією. За даними поліції, захід минувся без правопорушень. Організатори подали заявку на участь 3000 людей, проте прийшло лише 430.

У Гамбурзі 2 грудня відбулася узгоджена демонстрація солідарності із мешканцями палестинських територій. Поліція оцінила кількість її учасників в 350. Правопорушень зафіксовано не було.

Менші пропалестинські акції провели в деяких інших містах Німеччини, зокрема, у Дюссельдорфі на вулиці вийшли близько 200 людей.

Перед цією акцією поліція оголосила заборону на гасла на кшталт "Зупиніть геноцид" та "Зупиніть винищення народу". Адміністративний суд Дюссельдорфа визнав цю заборону обґрунтованою. Однак Вищий адміністративний суд у Мюнстері згодом скасував її, вирішивши, що у подібних формулюваннях немає складу кримінального злочину.

Порівняно з акціями, що проходили у Німеччині минулого місяця, учасників вчорашніх заходів поменшало. Так, 4 листопада в Берліні на акції на підтримку палестинців виходило шість тисяч людей, а в Дюссельдорфі – 17 тисяч.

Нагадаємо, у Празі заборонили пропалестинську демонстрацію, оскільки її метою була підтримка антиізраїльського гасла "From the river to the sea Palestine will be free" ("Від річки до моря Палестина буде вільною").