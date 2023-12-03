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По городам Германии прокатилась волна пропалестинских акций

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Воскресенье, 3 декабря 2023, 09:17

В ряде городов Германии накануне прошли пропалестинские демонстрации, в некоторых из них приняли участие тысячи людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В частности, в Берлине, по данным полиции, около двух тысяч человек устроили шествие через районы Веддинг, Пренцлауэр-Берг и Митте под лозунгом "Остановите геноцид в секторе Газа".

По словам представителя полиции, в отдельных случаях участники демонстрации выкрикивали лозунги или держали плакаты, "содержание которых было релевантно с точки зрения уголовного права". Нескольких участников акции задержали для проверки документов.

 
Фото: Michael Kuenne/PRESSCOV/ZUMA/picture alliance

В берлинском районе Кройцберг прошла акция солидарности с Палестинской национальной автономией. По данным полиции, мероприятие прошло без правонарушений. Организаторы подали заявку на участие 3000 человек, однако пришло лишь 430.

В Гамбурге 2 декабря состоялась согласованная демонстрация солидарности с жителями палестинских территорий. Полиция оценила количество ее участников в 350. Правонарушений зафиксировано не было.

Меньшие пропалестинские акции провели в некоторых других городах Германии, в частности, в Дюссельдорфе на улицы вышли около 200 человек.

Перед этой акцией полиция объявила запрет на лозунги вроде "Остановите геноцид" и "Остановите истребление народа". Административный суд Дюссельдорфа признал этот запрет обоснованным. Однако Высший административный суд в Мюнстере впоследствии отменил его, решив, что в подобных формулировках нет состава уголовного преступления.

По сравнению с акциями, проходившими в Германии в прошлом месяце, участников вчерашних мероприятий стало меньше. Так, 4 ноября в Берлине на акции в поддержку палестинцев выходило шесть тысяч человек, а в Дюссельдорфе – 17 тысяч.

Напомним, в Праге запретили пропалестинскую демонстрацию, поскольку ее целью была поддержка антиизраильского лозунга "From the river to the sea Palestine will be free" ("От реки до моря Палестина будет свободной").

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