Прага заборонила демонстрацію на підтримку Палестини через антиізраїльське гасло

Мерія Праги заборонила пропалестинську демонстрацію, оскільки її метою була підтримка антиізраїльського гасла "From the river to the sea Palestine will be free" ("Від річки до моря Палестина буде вільною").

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Демонстрація у Празі мала відбутись у вівторок, 5 грудня, перед будівлею Міністерства внутрішніх справ. Організатори заявили, що метою мітингу є підтримка вищезгаданого гасла "в його ненасильницькій оригінальній формі".

У муніципалітеті Праги, однак, вказали, що гасло "Від річки до моря Палестина буде вільною" стосується розташування Держави Ізраїль між річкою Йордан і Середземним морем і вже давно використовується організаціями, які закликають до знищення Ізраїлю.

"Значення гасла сприймається не тільки як недвозначна вимога кінця єврейського суверенітету в регіоні, але і як повне припинення єврейської етнічної присутності в регіоні в цілому", – йдеться в обґрунтуванні заборони на проведення заходу.

Минулого місяця МВС Чехії повідомило, що разом із поліцією, прокуратурою і муніципалітетом Праги погодили позицію, що використання гасла "Від річки до моря Палестина буде вільною" за певних обставин може бути кримінальним злочином.

Раніше стало відомо, що у німецькій Баварії переслідуватимуть за антиізраїльське гасло "Від річки до моря", а Єврокомісія заявила про надзвичайний рівень сплеску антисемітизму в Європі.