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Потяги Eurostar з Британії до Європи, які скасовували через підтоплення, знову курсують

Неділя, 31 грудня 2023, 10:26

Потяги Eurostar, що сполучають Лондон і найближчі європейські столиці під Ла-Маншем, знову курсують після усунення підтоплення у тунелі поблизу Лондона.

Про це повідомляє Sky News,  пише "Європейська правда". 

Внаслідок підтоплення тунелю біля однієї зі станцій в ніч на 30 грудня усі рейси Eurostar на суботу довелося скасувати, що зірвало святкові плани тисячам пасажирів. 

Пізно увечері компанія підтвердила, що з 31 грудня сполучення вийде відновити, але застерегла, що очікує аншлаг на станціях через пасажирів, яким не вдалося поїхати напередодні.

Британські оператори внутрішніх рейсів Southeastern і Thameslink також попередили, що курсування потягів відновлено лише частково.

Фахівці ще продовжують з’ясовувати, що саме спричинило критичне підтоплення тунелю. Лунають припущення, що це могла бути труба компанії з водопостачання і водовідведення Thames Water, або ж проблема з протипожежною системою. Тим часом метеорологи попередили британців про новий сильний вітер та зливи, що можуть знову спричинити логістичні проблеми та перебої з електропостачанням. 

Жовтий рівень попередження оголосили на півдні Англії та Уельсу з 10 ранку до опівночі. 

Нагадаємо, під час попереднього шторму "Герріт" у Британії залишилися без світла десятки тисяч людей, а в районі Манчестера виник смерч, що завдав значних збитків місцевим мешканцям. 

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Велика Британія