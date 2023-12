Потяги Eurostar з Британії до Європи, які скасовували через підтоплення, знову курсують

Потяги Eurostar, що сполучають Лондон і найближчі європейські столиці під Ла-Маншем, знову курсують після усунення підтоплення у тунелі поблизу Лондона.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Внаслідок підтоплення тунелю біля однієї зі станцій в ніч на 30 грудня усі рейси Eurostar на суботу довелося скасувати, що зірвало святкові плани тисячам пасажирів.

Пізно увечері компанія підтвердила, що з 31 грудня сполучення вийде відновити, але застерегла, що очікує аншлаг на станціях через пасажирів, яким не вдалося поїхати напередодні.

We're able to confirm that we'll be running our planned timetable tomorrow.

Our stations will be extremely busy due to today's disruption. If you're traveling tomorrow and would like to travel on an alternative date or request a refund, you can do so here https://t.co/WhdZ5Q4pi2