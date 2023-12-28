У Британії шторм залишив без світла десятки тисяч домівок, біля Манчестера пройшов смерч

Через шторм "Герріт" десятки тисяч домівок у Британії залишилися без електропостачання, у районі Манчестера багато домівок пошкоджені торнадо.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Оператор мережі вже відновив постачання 31 500 споживачам, знеструмленими залишаються ще близько 14 тисяч. Людей попередили, що у віддалених сільських районах через стан доріг і підтоплення відновлення мережі може зайняти до двох діб.

У районі Манчестера близько опівночі 27 грудня пройшов торнадо. За повідомленням поліції, ніхто не постраждав, але рятувальники отримали численні дзвінки про пошкодження домівок. Місцеве видання пише, що це близько сотні будівель.

Багатьом мешканцям довелося виїхати зі своїх будинків до перевірки на міцність конструкцій після впливу стихії.

Водіїв закликають бути обережними на дорогах через гілки дерев та інші уламки.

По всій території Британії оголошено близько 200 попереджень про можливі підтоплення.

Ще в середу через наближення негоди скасували багато потягів та майже два десятки внутрішніх і європейських авіарейсів.

Попередній сильний шторм на заході Європи минулого тижня спричинив летальні випадки у Нідерландах і Бельгії.