У Польщі розбився невеликий літак, є постраждалі

У польському селі Слонави сталася аварія літака з подальшим падінням машини приблизно за 500 метрів до злітно-посадкової смуги.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

У неділю пожежники з КП PSP в Оборниках отримали повідомлення про катастрофу невеликого літака, який розбився у Великопольському воєводстві.

фото польських рятувальників

"Повідомлення надійшло о 13:06. Інцидент стався в селі Слонави, за 500 метрів до злітно-посадкової смуги. Літак впав у найближчий ліс. В результаті подій з літака витекло пальне", – розповів молодший бригадир Лешек Вальчак.

Під час аварії на борту літака перебувало двоє людей. Обидва отримали незначні ушкодження.

55-річний пілот отримав загальні забої, а також поскаржився на біль у грудях. 42-річний пасажир, з іншого боку, отримав перелом пальця на нозі, а також загальні забої.

Крім пожежників, на місце події прибули лікарі швидкої допомоги та поліція. Також були викликані спеціальні служби для визначення причини авіакатастрофи.

На місці події все ще триває розслідування.

1 грудня у Мадриді на кільцеву дорогу впав вертоліт, у результаті інциденту три людини отримали поранення.

Перед цим в Австрії розбився легкомоторний літак, четверо людей на борту загинули.