Орбан хочет снять с обсуждения саммита ЕС вопрос переговоров с Украиной о вступлении

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивает, что саммит ЕС в середине декабря не должен даже рассматривать вопрос начала переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз.

Об этом Орбан написал в воскресенье вечером в своем Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

Орбан разместил в своем официальном аккаунте видеоролик с комментарием, в котором назвал предложение Еврокомиссии по вступлению Украины "необоснованным и плохо подготовленным".

"Этому (вопросу. – Ред.) не место в повестке дня декабрьского Европейского совета" – добавил венгерский премьер.

It is clear that the proposal of the @EU_Commission on Ukraine’s EU accession is unfounded and poorly prepared. There is no place for it on the agenda of the December #EUCO ! pic.twitter.com/4uRFP4nEhx