Міністр оборони України розповів про зустріч зі Столтенбергом

Міністр оборони України Рустем Умєров у рамках візиту до Брюсселя зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це він розповів у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Рустем Умєров розповів, що висловив генсеку Альянсу подяку за лідерство і координацію дій країн-членів НАТО для довгострокової підтримки України.

Had an important meeting with @NATO Secretary General @jensstoltenberg

in Brussels. I am grateful to Mr. Stoltenberg for his leadership and coordination of the Alliance’s work to ensure long-term support for Ukraine.



We discussed the situation on the battlefield and the urgent… pic.twitter.com/sR9SUirXVQ