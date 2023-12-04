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Міністр оборони України розповів про зустріч зі Столтенбергом

Понеділок, 4 грудня 2023, 18:27

Міністр оборони України Рустем Умєров у рамках візиту до Брюсселя зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це він розповів у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Рустем Умєров розповів, що висловив генсеку Альянсу подяку за лідерство і координацію дій країн-членів НАТО для довгострокової підтримки України.

За його словами, вони обговорили актуальну ситуацію на фронті та нагальні потреби України у зимовий період. 

"Міноборони працює над забезпеченням сумісності Збройних сил з НАТО. Вступ України у НАТО – неминучий. Наша країна давно обрала цей шлях, і зараз ми працюємо над практичними кроками для того, щоб наблизитися до членства в НАТО", – зазначив Умєров. 

Нагадаємо, Столтенберг висловив впевненість у тому, що союзники будуть і надалі надавати Україні значні обсяги військової допомоги.

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