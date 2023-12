Министр обороны Украины рассказал о встрече со Столтенбергом

Министр обороны Украины Рустем Умеров в рамках визита в Брюссель встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом он рассказал в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Рустем Умеров рассказал, что выразил генсеку Альянса благодарность за лидерство и координацию действий стран-членов НАТО для долгосрочной поддержки Украины.

Had an important meeting with @NATO Secretary General @jensstoltenberg

in Brussels. I am grateful to Mr. Stoltenberg for his leadership and coordination of the Alliance’s work to ensure long-term support for Ukraine.



We discussed the situation on the battlefield and the urgent… pic.twitter.com/sR9SUirXVQ