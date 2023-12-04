Министр обороны Украины рассказал о встрече со Столтенбергом

Министр обороны Украины Рустем Умеров в рамках визита в Брюссель встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом он рассказал в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Рустем Умеров рассказал, что выразил генсеку Альянса благодарность за лидерство и координацию действий стран-членов НАТО для долгосрочной поддержки Украины.

Had an important meeting with @NATO Secretary General @jensstoltenberg

in Brussels. I am grateful to Mr. Stoltenberg for his leadership and coordination of the Alliance’s work to ensure long-term support for Ukraine.



We discussed the situation on the battlefield and the urgent… pic.twitter.com/sR9SUirXVQ December 4, 2023

По его словам, они обсудили актуальную ситуацию на фронте и потребности Украины в зимний период.

"Минобороны работает над обеспечением совместимости Вооруженных сил с НАТО. Вступление Украины в НАТО – неизбежно. Наша страна давно выбрала этот путь, и сейчас мы работаем над практическими шагами для того, чтобы приблизиться к членству в НАТО", – отметил Умеров.

Напомним, Столтенберг выразил уверенность в том, что союзники будут и в дальнейшем предоставлять Украине значительные объемы военной помощи.

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