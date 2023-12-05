Україна чекає, що польська влада відновить переговори з перевізниками, які блокують кордон

Україна чекає, що влада Польщі відновить переговори з перевізниками щодо припинення блокади кордону після того, як у пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" почали пропускати порожні вантажівки.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів заступник міністра інфраструктури, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, повідомляє "Європейська правда".

Деркач зазначив, що Україна задовольнила усі вимоги польських перевізників, крім тих, які стосувалися дозволів для українських далекобійників.

Він зауважив, що рух пустих вантажівок через "Угринів – Долгобичув" "зніме якусь частину черги перед кордоном".

"Крім цього, ми технічно відпрацювали всі питання, які стосуються окремих смуг для пустих транспортних засобів у системі "Електронна черга". Тому ми фактично чекаємо від польського міністерства інфраструктури і колег із польського уряду, щоб вони відновили перемовини з протестувальниками", – сказав заступник міністра.

За його словами, польська влада декларує, що не підтримує перевізників щодо блокади, але не вживає реальних заходів, щоб цю блокаду припинити.

"Польський уряд каже, що це фактично питання, які стосуються виключно місцевої влади. Місцева влада каже – у нас є законне право на протест, і ми його не можемо обмежувати. Тобто, це така патова ситуація, коли двоє суб’єктів – і уряд, і місцева влада – один на одного показують пальцем і кажуть "ну, ми нічого не можемо зробити", – каже Деркач.

Він додав, що Україна готова відновлювати нормальну роботу прикордонних пунктів пропуску.

Блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників.

Раніше в Єврокомісії заявили, що виступають проти відновлення системи видачі дозволів для українських далекобійників, що вимагають польські та словацькі блокувальники кордону.