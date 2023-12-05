Украина ждет, что польские власти возобновят переговоры с перевозчиками, блокирующими границу

Украина ждет, что власти Польши возобновят переговоры с перевозчиками о прекращении блокады границы после того, как в пункте пропуска "Угринов – Долгобычув" начали пропускать пустые грузовики.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал заместитель министра инфраструктуры, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, сообщает "Европейская правда".

Деркач отметил, что Украина удовлетворила все требования польских перевозчиков, кроме тех, которые касались разрешений для украинских дальнобойщиков.

Он отметил, что движение пустых грузовиков через "Угринов – Долгобычув" "снимет какую-то часть очереди перед границей".

"Кроме этого, мы технически отработали все вопросы, касающиеся отдельных полос для пустых транспортных средств в системе "єЧерга". Поэтому мы фактически ждем от польского министерства инфраструктуры и коллег из польского правительства, чтобы они возобновили переговоры с протестующими", – сказал замминистра.

По его словам, польские власти декларируют, что не поддерживают перевозчиков относительно блокады, но не принимают реальных мер, чтобы эту блокаду прекратить.

"Польское правительство говорит, что это фактически вопросы, которые касаются исключительно местных властей. Местные власти говорят – у нас есть законное право на протест, и мы его не можем ограничивать. То есть, это такая патовая ситуация, когда двое субъектов – и правительство, и местные власти – друг на друга показывают пальцем и говорят: "Ну, мы ничего не можем сделать", – говорит Деркач.

Он добавил, что Украина готова восстанавливать нормальную работу пограничных пунктов пропуска.

Блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября, ключевое ее требование – вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что выступают против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков, чего требуют польские и словацкие блокировщики границы.