35% українців очікують на запрошення України до НАТО у 2024 році – опитування

35% українських громадян очікують, що на наступному саміті Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у 2024 році у Вашингтоні, Україна може отримати запрошення на вступ.

Про це свідчить дослідження Центру "Нова Європа", яке є в розпорядженні "Європейської правди".

Раніше Київ отримав від Білого дому однозначну відповідь про неможливість обговорювати навіть можливість того, що Україна отримає символічне політичне запрошення до НАТО під час зустрічі лідерів Альянсу у липні 2024 року.

Тим не менш, 19% опитаних українців чекають, що на саміті Україна отримає "повноцінний вступ" до НАТО.

З-поміж 35% респондентів, які очікують на запрошення Києва на вступ – якого він прагнув отримати на Вільнюському саміті, – більшість (25% серед усіх опитаних) сподіваються, що він покладе початок вступному процесу.

Водночас трохи більш як 11% очікують запрошення й початок вступу лише для підконтрольної Україні території, а третина не мають жодних очікувань від Вашингтонського саміту Альянсу.

У тому ж опитуванні виявилось, що третина громадян України вважають прийнятним варіант "часткового вступу" до Північноатлантичного Альянсу як проміжну гарантію безпеки до повної деокупації всієї території.

Детальніше про дослідження Центру "Нова Європа" читайте у статті: Ні – поступкам щодо НАТО, так – допомозі Тайваню. Як змінилися уподобання українців за рік.