35% украинских граждан ожидают, что на следующем саммите Североатлантического альянса, который состоится в 2024 году в Вашингтоне, Украина может получить приглашение на вступление.

Об этом свидетельствует исследование Центра "Новая Европа", которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Ранее Киев получил от Белого дома однозначный ответ о невозможности обсуждать даже возможность того, что Украина получит символическое политическое приглашение в НАТО во время встречи лидеров Альянса в июле 2024 года.

Тем не менее, 19% опрошенных украинцев ожидают, что на саммите Украина получит "полноценное вступление" в НАТО.

Среди 35% респондентов, которые ожидают приглашения Киева на вступление – которого он стремился получить на Вильнюсском саммите, – большинство (25% среди всех опрошенных) надеются, что он положит начало вступительному процессу.

В то же время чуть более 11% ожидают приглашения и начала вступления только для подконтрольной Украине территории, а треть не имеют никаких ожиданий от Вашингтонского саммита Альянса.

В том же опросе оказалось, что треть граждан Украины считают приемлемым вариант "частичного вступления" в Североатлантический Альянс как промежуточную гарантию безопасности до полной деоккупации всей территории.

Подробнее об исследовании Центра "Новая Европа" читайте в статье: Нет – уступкам по НАТО, да – помощи Тайваню. Как изменились предпочтения украинцев за год.