Українці розповіли, як ставляться до ідеї вступу до НАТО "частинами"

Третина громадян України вважають прийнятним варіант "часткового вступу" до Північноатлантичного альянсу як проміжну гарантію безпеки до повної деокупації всієї території.

Про це свідчить дослідження Центру "Нова Європа", яке є в розпорядженні "Європейської правди".

Оскільки швидке звільнення окупованих територій – а отже, й повноцінний вступ до НАТО – не видається реальним, в українців спитали про те, яким може бути найкращий "проміжний" варіант гарантій безпеки – на той час, поки уся територія не буде звільнена.

33% опитаних підтримали варіант, який в експертній спільноті часто називають "західнонімецьким сценарієм", а противники частіше згадують як "вступ до НАТО частинами".

Ідеться про те, що спершу повноцінне членство в НАТО з гарантіями безпеки отримала б та територія, яку Україна контролює, а решта території України опиниться під парасолькою Альянсу в майбутньому – після деокупації.

На другому місці з 21% – варіант "оборонного союзу" зі США "із зобов’язаннями захисту України армією США у разі нападу", який у Вашингтоні відкидають. Так само відкидають там розміщення в Україні американських військ, що підтримали понад 12%.

Ще 19% опитаних підтримують варіант договорів про безпекову допомогу без залучення іноземної армії, а лише через надання зброї, тобто те, про що зараз ведуться переговори із західними партнерами як про тимчасові "гарантії безпеки".

Нагадаємо, одним із прибічників сценарію "вступу до НАТО частинами" для України є колишній генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмуссен.

У Центрі "Нова Європа" зазначають: такі результати опитування свідчать, що громадяни не бачать ефективної альтернативи членству держави в НАТО і тому готові навіть на часткове членство. А ще "відповіді можуть свідчити про те, що українці не дуже добре обізнані щодо деталей дискусії про безпекові гарантії", підкреслюють автори дослідження.

Детальніше про дослідження Центру "Нова Європа" читайте у статті: Ні – поступкам щодо НАТО, так – допомозі Тайваню. Як змінилися уподобання українців за рік.