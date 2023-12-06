G7 до 2024 року запровадить санкції проти російських діамантів – заява лідерів

Держави "Групи семи" за підсумками віртуального саміту в середу, 6 грудня, оголосили про наміри до 1 січня 2024 року запровадити обмеження на діаманти російського виробництва.

Про це йдеться в заяві лідерів G7, яку цитує "Європейська правда".

Очільники семи держав за підсумками зустрічі підтвердили готовність ухвалювати подальші заходи для зменшення доходів Росії.

"Ми запровадимо обмеження на імпорт непромислових діамантів, що видобуваються, обробляються або виробляються в Росії, до 1 січня 2024 року, після чого до 1 березня 2024 року будуть введені подальші поетапні обмеження на імпорт російських діамантів, оброблених у третіх країнах", – йдеться в заяві.

До 1 вересня 2024-го країни "Групи семи", які є основними імпортерами необроблених дімантів, створять механізм перевірки та сертифікації необроблених алмазів і консультуватимуться в цьому питанні з країнами-виробниками й партерами, додали лідери.

У ЄС раніше говорили, що також мають намір запровадити санкції проти діамантів російського походження, але чекають на рішення G7, яке б пояснювало механізм такої заборони.

Як відомо, санкції проти російських діамантів спільно з "Групою семи" обговорювала Бельгія – член Євросоюзу, на території якої, в Антверпені, розташований один із найбільших у світі центрів торгівлі цими коштовностями.

За оцінками, експорт алмазів та діамантів приносить Кремлю 4 мільярди євро на рік.

Докладніше про "діамантову дилему" Євросоюзу і долю заблокованих активів РФ читайте у статті: Діаманти не назавжди: чи піде ЄС на заборону російського коштовного каміння.