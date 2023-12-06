G7 до 2024 года введет санкции против российских бриллиантов - заявление лидеров

Государства "Группы семи" по итогам виртуального саммита в среду, 6 декабря, объявили о намерениях до 1 января 2024 года ввести ограничения на бриллианты российского производства.

Об этом говорится в заявлении лидеров G7, которое цитирует "Европейская правда".

Руководители семи государств по итогам встречи подтвердили готовность принимать дальнейшие меры для уменьшения доходов России.

"Мы введем ограничения на импорт непромышленных бриллиантов, добываемых, обрабатываемых или производимых в России, до 1 января 2024 года, после чего до 1 марта 2024 года будут введены дальнейшие поэтапные ограничения на импорт российских бриллиантов, обработанных в третьих странах", – говорится в заявлении.

До 1 сентября 2024-го страны "Группы семи", которые являются основными импортерами необработанных димантов, создадут механизм проверки и сертификации необработанных алмазов и будут консультироваться в этом вопросе со странами-производителями и партерами, добавили лидеры.

В ЕС ранее говорили, что также намерены ввести санкции против бриллиантов российского происхождения, но ждут решения G7, которое бы объясняло механизм такого запрета.

Как известно, санкции против российских бриллиантов совместно с "Группой семи" обсуждала Бельгия – член Евросоюза, на территории которой, в Антверпене, расположен один из крупнейших в мире центров торговли этими драгоценностями.

По оценкам, экспорт алмазов и бриллиантов приносит Кремлю 4 миллиарда евро в год.

Подробнее о "бриллиантовой дилемме" Евросоюза и судьбе заблокированных активов РФ читайте в статье: Бриллианты не навсегда: пойдет ли ЕС на запрет российских драгоценных камней.