Польський регіон передав Харківщині 7 карет швидкої допомоги
Четвер, 7 грудня 2023, 18:17
Місцева влада Великопольського воєводства передала представникам Харківської області сім карет швидкої допомоги з обладнанням.
Про це повідомило посольство України у четвер у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".
Посол України Василь Зварич подякував "всім великополянам за велике серце i солідарність з Україною".
"Те, що 7 нових карет швидкої допомоги з'являться на Харківщині, буде величезною підтримкою, а також посланням нашому спільному ворогу, що ми стоїмо разом – Польща та Україна, пліч-о-пліч", – заявив дипломат.
W dniu 6 grudnia 2023 roku Samorząd Województwa #Wielkopolskiego przekazał przedstawicielom obwodu #Charkowskiego siedem 🚑 z wyposażeniem.— Ukraine in Poland (@UKRinPL) December 7, 2023
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Нагадаємо, днями Швейцарія передала 7 позашляховиків для забезпечення віддаленої роботи мобільних центрів надання адміністративних послуг на Херсонщині.
А Нідерланди передали для українських прикордонників три польових шпиталі та шість авто медичної евакуації.