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Польський регіон передав Харківщині 7 карет швидкої допомоги

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Четвер, 7 грудня 2023, 18:17

Місцева влада Великопольського воєводства передала представникам Харківської області сім карет швидкої допомоги з обладнанням.

Про це повідомило посольство України у четвер у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Посол України Василь Зварич подякував "всім великополянам за велике серце i солідарність з Україною".

"Те, що 7 нових карет швидкої допомоги з'являться на Харківщині, буде величезною підтримкою, а також посланням нашому спільному ворогу, що ми стоїмо разом – Польща та Україна, пліч-о-пліч", – заявив дипломат. 

Нагадаємо, днями Швейцарія передала 7 позашляховиків для забезпечення віддаленої роботи мобільних центрів надання адміністративних послуг на Херсонщині.

А Нідерланди передали для українських прикордонників три польових шпиталі та шість авто медичної евакуації.

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Польща