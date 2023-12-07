Польський регіон передав Харківщині 7 карет швидкої допомоги

Місцева влада Великопольського воєводства передала представникам Харківської області сім карет швидкої допомоги з обладнанням.

Про це повідомило посольство України у четвер у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Посол України Василь Зварич подякував "всім великополянам за велике серце i солідарність з Україною".

"Те, що 7 нових карет швидкої допомоги з'являться на Харківщині, буде величезною підтримкою, а також посланням нашому спільному ворогу, що ми стоїмо разом – Польща та Україна, пліч-о-пліч", – заявив дипломат.

W dniu 6 grudnia 2023 roku Samorząd Województwa #Wielkopolskiego przekazał przedstawicielom obwodu #Charkowskiego siedem 🚑 z wyposażeniem.

1/2https://t.co/4lMPgAMYGp — Ukraine in Poland (@UKRinPL) December 7, 2023

Нагадаємо, днями Швейцарія передала 7 позашляховиків для забезпечення віддаленої роботи мобільних центрів надання адміністративних послуг на Херсонщині.

А Нідерланди передали для українських прикордонників три польових шпиталі та шість авто медичної евакуації.