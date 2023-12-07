Польский регион передал Харьковщине 7 карет скорой помощи
Четверг, 7 декабря 2023, 18:17
Местные власти Великопольского воеводства передали представителям Харьковской области семь карет скорой помощи с оборудованием.
Об этом сообщило посольство Украины в четверг в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".
Посол Украины Василий Зварыч поблагодарил "всех великопольчан за большое сердце и солидарность с Украиной".
"То, что 7 новых карет скорой помощи появятся на Харьковщине, будет огромной поддержкой, а также посланием нашему общему врагу, что мы стоим вместе – Польша и Украина, бок о бок", – заявил дипломат.
W dniu 6 grudnia 2023 roku Samorząd Województwa #Wielkopolskiego przekazał przedstawicielom obwodu #Charkowskiego siedem 🚑 z wyposażeniem.— Ukraine in Poland (@UKRinPL) December 7, 2023
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Напомним, на днях Швейцария передала 7 внедорожников для обеспечения удаленной работы мобильных центров предоставления административных услуг на Херсонщине.
А Нидерланды передали для украинских пограничников три полевых госпиталя и шесть авто медицинской эвакуации.