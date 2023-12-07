Польский регион передал Харьковщине 7 карет скорой помощи

Местные власти Великопольского воеводства передали представителям Харьковской области семь карет скорой помощи с оборудованием.

Об этом сообщило посольство Украины в четверг в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Посол Украины Василий Зварыч поблагодарил "всех великопольчан за большое сердце и солидарность с Украиной".

"То, что 7 новых карет скорой помощи появятся на Харьковщине, будет огромной поддержкой, а также посланием нашему общему врагу, что мы стоим вместе – Польша и Украина, бок о бок", – заявил дипломат.

W dniu 6 grudnia 2023 roku Samorząd Województwa #Wielkopolskiego przekazał przedstawicielom obwodu #Charkowskiego siedem 🚑 z wyposażeniem.

1/2https://t.co/4lMPgAMYGp — Ukraine in Poland (@UKRinPL) December 7, 2023

Напомним, на днях Швейцария передала 7 внедорожников для обеспечения удаленной работы мобильных центров предоставления административных услуг на Херсонщине.

А Нидерланды передали для украинских пограничников три полевых госпиталя и шесть авто медицинской эвакуации.



