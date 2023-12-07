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Польский регион передал Харьковщине 7 карет скорой помощи

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Четверг, 7 декабря 2023, 18:17

Местные власти Великопольского воеводства передали представителям Харьковской области семь карет скорой помощи с оборудованием.

Об этом сообщило посольство Украины в четверг в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Посол Украины Василий Зварыч поблагодарил "всех великопольчан за большое сердце и солидарность с Украиной".

"То, что 7 новых карет скорой помощи появятся на Харьковщине, будет огромной поддержкой, а также посланием нашему общему врагу, что мы стоим вместе – Польша и Украина, бок о бок", – заявил дипломат. 

Напомним, на днях Швейцария передала 7 внедорожников для обеспечения удаленной работы мобильных центров предоставления административных услуг на Херсонщине.

А Нидерланды передали для украинских пограничников три полевых госпиталя и шесть авто медицинской эвакуации.


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