Рютте і Сунак на двосторонній зустрічі обговорили допомогу Україні та Близький Схід

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів, що Україна і Близький Схід були серед ключових тем його зустрічі з прем’єром Британії Ріші Сунаком.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рютте розповів у своєму Twitter (X), що після візиту до Сполучених Штатів зустрівся з британським прем’єром у Лондоні.

Following my trip to the United States I visited UK Prime Minister @RishiSunak in London. The Netherlands and the United Kingdom have always enjoyed strong ties. We discussed several topics, including our enduring support for Ukraine and our close defence cooperation in this… pic.twitter.com/lqt9d0yXh1