Рютте і Сунак на двосторонній зустрічі обговорили допомогу Україні та Близький Схід

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів, що Україна і Близький Схід були серед ключових тем його зустрічі з прем’єром Британії Ріші Сунаком.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рютте розповів у своєму Twitter (X), що після візиту до Сполучених Штатів зустрівся з британським прем’єром у Лондоні.

Following my trip to the United States I visited UK Prime Minister @RishiSunak in London. The Netherlands and the United Kingdom have always enjoyed strong ties. We discussed several topics, including our enduring support for Ukraine and our close defence cooperation in this… pic.twitter.com/lqt9d0yXh1 December 7, 2023

"Ми обговорили декілька тем, у тому числі триваючу підтримку України та нашу близьку оборонну співпрацю у цій сфері. Також ми говорили про тривожну ситуацію в Ізраїлі та на палестинських територіях", – зазначив Марк Рютте.

Як відомо, Марк Рютте має залишити посаду після того, як політичні партії Нідерландів домовляться про нову коаліцію за підсумками парламентських виборів. Перемогу на них здобула ультраправа Партія свободи на чолі з євроскептиком Гертом Вілдерсом, проте йому навряд чи вдасться сформувати уряд більшості, а перемовини можуть тривати багато місяців.

Марка Рютте вважають найбільш ймовірним кандидатом на посаду генсека НАТО.