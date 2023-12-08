Рютте и Сунак на двусторонней встрече обсудили помощь Украине и Ближний Восток

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что Украина и Ближний Восток были среди ключевых тем его встречи с премьером Великобритании Риши Сунаком.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Рютте рассказал в своем Twitter (X), что после визита в Соединенные Штаты встретился с британским премьером в Лондоне.

Following my trip to the United States I visited UK Prime Minister @RishiSunak in London. The Netherlands and the United Kingdom have always enjoyed strong ties. We discussed several topics, including our enduring support for Ukraine and our close defence cooperation in this… pic.twitter.com/lqt9d0yXh1 December 7, 2023

"Мы обсудили несколько тем, в том числе продолжающуюся поддержку Украины и наше близкое оборонное сотрудничество в этой сфере. Также мы говорили о тревожной ситуации в Израиле и на палестинских территориях", – отметил Марк Рютте.

Как известно, Марк Рютте должен покинуть пост после того, как политические партии Нидерландов договорятся о новой коалиции по итогам парламентских выборов. Победу на них одержала ультраправая Партия свободы во главе с евроскептиком Гертом Вилдерсом, однако ему вряд ли удастся сформировать правительство большинства, а переговоры могут длиться много месяцев.

Марка Рютте считают наиболее вероятным кандидатом на должность генсека НАТО.