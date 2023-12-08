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Рютте и Сунак на двусторонней встрече обсудили помощь Украине и Ближний Восток

Пятница, 8 декабря 2023, 08:15

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что Украина и Ближний Восток были среди ключевых тем его встречи с премьером Великобритании Риши Сунаком.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Рютте рассказал в своем Twitter (X), что после визита в Соединенные Штаты встретился с британским премьером в Лондоне.

"Мы обсудили несколько тем, в том числе продолжающуюся поддержку Украины и наше близкое оборонное сотрудничество в этой сфере. Также мы говорили о тревожной ситуации в Израиле и на палестинских территориях", – отметил Марк Рютте.

Как известно, Марк Рютте должен покинуть пост после того, как политические партии Нидерландов договорятся о новой коалиции по итогам парламентских выборов. Победу на них одержала ультраправая Партия свободы во главе с евроскептиком Гертом Вилдерсом, однако ему вряд ли удастся сформировать правительство большинства, а переговоры могут длиться много месяцев.

Марка Рютте считают наиболее вероятным кандидатом на должность генсека НАТО.

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