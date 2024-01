Косово останнім на Західних Балканах отримало безвіз із ЄС

Жителі частково визнаного Косова з 1 січня 2024 року отримали можливість подорожувати до Європейського Союзу без віз.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Косово ще у 2012 році почало виконання майже сотні критеріїв, необхідних для отримання безвізу з ЄС. Хоча Європейська комісія у 2018 році офіційно визнала їхнє виконання, політичне рішення неодноразово відкладалось.

Причиною були спротив Франції та Нідерландів, які побоювались можливості нових міграційних хвиль, а також позиція п’ятьох інших членів ЄС – Греції, Іспанії, Кіпру, Румунії та Словаччини, які не визнають незалежності Косова від Сербії.

Зрештою, у березні 2023 року Рада Євросоюзу ухвалила позитивне рішення щодо запровадження безвізового режиму з Косовом. Цей режим дозволяє власникам паспортів, виданих Косовом, перебувати у ЄС 90 днів протягом 180-денного періоду без необхідності отримувати візу.

"Сьогодні опівночі власники косовських паспортів зможуть подорожувати до Шенгенської зони без віз – це досягнення після багатьох років напруженої роботи. Безвізовий режим приносить ключові переваги громадянам обох сторін, ще більше зміцнюючи відносини Косова з ЄС", – прокоментувало косовське МЗС.

Starting tonight at midnight, Kosova passport holders enjoy visa-free travel to the Schengen Zone—an achievement after years of hard work. Visa-free travel brings key benefits for citizens on both sides, further strengthening Kosova's relationship with the EU.



