Молдова отримає від Польського банку кредит в €5 млн для підприємців

Молдова отримає кредит у п'ять мільйонів євро від Польського банку розвитку для підтримки малих та середніх підприємств відповідно до угоди, ухваленої парламентом.

Як пише "Європейська правда", про це заявила державний секретар міністерства економічного розвитку і цифровізації Вероніка Арпінтін, повідомляє radiomoldova.md.

За словами міністерки, кошти виділять у 2024 році, а кредит супроводжується двома грантами від Єврокомісії.

"Грант надано Європейською комісією, і ще один грант у розмірі до 1 млн євро буде надано для надання технічної допомоги, пов'язаної з реалізацією цієї угоди", – зазначила вона.

Арпінтін уточнила, що договірна ставка виплати відсотків становить 3,65% річних, але Кишинів виплачуватиме тільки 0,5% річних, тоді як інша частина ставки субсидуватиметься Єврокомісією.

Раніше парламент проголосував у другому читанні за ратифікацію угоди про позику між урядом і польським Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), яка спрямована на підтримку розвитку малих та середніх підприємств у Молдові.

За допомогою цих коштів підприємці зможуть отримати фінансування для проєктів у таких сферах, як енергоефективність та перехід на "зелену" енергетику.

Раніше Міжнародний валютний фонд висловив стурбованість процедурою відставки голови Нацбанку Молдови Октавіана Армашу.

Новою очільницею Нацбанку стала ексглава Мінфіну Румунії Анка Драгу. Вона отримала за прискореною процедурою громадянство Молдови.

Кандидатуру Драгу й поспішність, з якою більшість молдовського парламенту її запропонувала, розкритикувала парламентська опозиція.

51-річна Драгу народилася в Румунії й раніше працювала в румунських Міністерстві фінансів та Нацбанку, а також Міжнародному валютному фонді. Загалом вона має 24-річний досвід роботи у фінустановах.