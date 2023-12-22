Сенаторку з Румунії призначили головою Нацбанку Молдови

Молдовський парламент у п’ятницю, 22 грудня, проголосував за призначення румунської сенаторки Анки Драгу новою головою Національного банку Молдови – це сталось через добу після звільнення попереднього керівника установи.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Кандидатуру Драгу на посаду очільника Нацбанку Молдови запропонував спікер парламенту Ігор Гросу менш ніж через добу після відставки колишнього голови Октавіана Армашу.

Армашу закидали неналежну роботу у справі про "викрадення мільярда", у межах якої попереднє керівництво Молдови вивело з банківської системи країни 10% її ВВП. Зокрема він відмовився відсторонити працівників Нацбанку, підозрюваних у причетності до злочину.

Наступного ж дня стало відомо, що на посаду голови молдовського Національного банку планують призначити сенаторку з Румунії Анку Драгу. У п’ятницю президентка Мая Санду надала їй громадянство Молдови, оскільки іноземці, за законом, посаду голови Нацбанку обіймати не можуть.

Кандидатуру Драгу й поспішність, з якою більшість молдовського парламенту її запропонувала, розкритикувала парламентська опозиція. Серед іншого, віцеспікер парламенту Молдови соціаліст Влад Бетранча звинуватив владу в підготовці призначення іноземного громадянина.

51-річна Драгу народилася в Румунії й раніше працювала в румунських міністерстві фінансів та Нацбанку, а також Міжнародному валютному фонді. Загалом вона має 24-річний досвід роботи у фінустановах.

Зазначимо, що, згідно з цьогорічним опитуванням, 54% громадян Румунії не підтримують ідею об’єднання з Молдовою і лише третина (33%) ставляться до такої ідеї прихильно.