Молдова получит от Польского банка кредит в €5 млн для предпринимателей

Молдова получит кредит в пять миллионов евро от Польского банка развития для поддержки малых и средних предприятий в соответствии с соглашением, принятом парламентом.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила государственный секретарь министерства экономического развития и цифровизации Вероника Арпинтин, сообщает radiomoldova.md.

По словам министра, средства выделят в 2024 году, а кредит сопровождается двумя грантами от Еврокомиссии.

"Грант предоставлен Европейской комиссией, и еще один грант в размере до 1 млн евро будет предоставлен для оказания технической помощи, связанной с реализацией данного соглашения", – отметила она.

Арпинтин уточнила, что договорная ставка выплаты процентов составляет 3,65% годовых, но Кишинев будет выплачивать только 0,5% годовых, тогда как остальная часть ставки будет субсидироваться Еврокомиссией.

Ранее парламент проголосовал во втором чтении за ратификацию соглашения о займе между правительством и польским Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), который направлен на поддержку развития малых и средних предприятий в Молдове.

С помощью этих средств предприниматели смогут получить финансирование для проектов в таких сферах, как энергоэффективность и переход на "зеленую" энергетику.

Ранее Международный валютный фонд выразил обеспокоенность процедурой отставки главы Нацбанка Молдовы Октавиана Армашу.

Новой главой Нацбанка стала экс-глава Минфина Румынии Анка Драгу. Она получила по ускоренной процедуре гражданство Молдовы.

Кандидатуру Драгу и поспешность, с которой большинство молдавского парламента ее предложило, раскритиковала парламентская оппозиция.

51-летняя Драгу родилась в Румынии и ранее работала в румынских Министерстве финансов и Нацбанке, а также Международном валютном фонде. В целом она имеет 24-летний опыт работы в финучреждениях.