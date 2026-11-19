У четвер кілька десятків людей заблокували проїзд в одному з районів німецької столиці, протестуючи проти виробництва боєприпасів на заводі Rheinmetall.

Про це повідомляє t-online, передає "Європейська правда".

У четвер вранці в берлінському районі Веддінг десятки людей приклеїлися до дорожнього покриття на кількох перехрестях. Поліція перебуває на місці події та розблоковує перехрестя.

За даними правоохоронців, в акції беруть участь 47 людей на шести різних перехрестях. Деякі з них приклеїли себе до дорожнього покриття.

Навколо Шерінгштрассе спостерігаються обмеження руху. Поліція рекомендує об’їжджати цю ділянку.

Акція протесту спрямована проти виробництва боєприпасів на заводі оборонної компанії Rheinmetall на вулиці Шерінгштрассе. Акцію протесту проводить ініціатива Peacefully Against Genocide. У дописі організації в Instagram зазначено: "Ніколи більше" – це відповідальність, яку ми мусимо взяти на себе. Тому ми знову і знову виходимо на вулиці – доки не буде закрито останній завод з виробництва зброї".

Упродовж останніх місяців у протестах проти запланованого виробництва боєприпасів брала участь також шведська кліматична активістка Грета Тунберг.

Минулого місяця дев'ять протестувальників приклеїли себе до дорожнього покриття біля заводу німецького оборонного концерну Rheinmetall у Берліні.

Rheinmetall, найбільший виробник зброї в Німеччині, розпочав виробництво на заводі у Веддінгу на початку цього року. З того часу завод неодноразово ставав об’єктом протестів.

Повідомляли, що у квітні у Берліні відбулась акція протесту, учасники якої приклеїли себе до дорожнього полотна перед заводом Rheinmetall.