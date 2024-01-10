Глава Міноборони Італії: Треба зробити Червоне море безпечним без нової війни

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що напади єменських бойовиків-хуситів на судна в Червоному морі необхідно зупинити, не провокуючи нову війну.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

"Це величезна проблема, це наслідок інших спалахів (війни). Я не хотів би в цей час відкривати третій фронт", – заявив Крозетто, маючи на увазі поточні війни в Україні та Газі.

У грудні Італія оголосила, що відправить військовий корабель до Червого моря на прохання судновласників про підтримку, але вона не приєдналася до місії Prosperity Guardian під проводом США, водночас інші союзники по ЄС, схоже, також дистанціювалися від цієї ініціативи.

За словами міністра оборони, парламент повинен буде схвалити участь італійських ВМС в операції Prosperity Guardian, що ускладнить будь-яке можливе приєднання до неї.

"Є така річ, як Конституція, і є закони, згідно з якими нова міжнародна місія потребує схвалення парламенту й окремого фінансування", – зауважив Крозетто.

Він пояснив, що якщо Італія вирішить приєднатися до місії Prosperity Guardian, це буде рішення, яке пройде через уряд та буде проголосоване двома палатами парламенту.

Напередодні Військово-морські сили США та Великої Британії збили 21 запущений хуситами об'єкт, дрони і ракети, які ті випустили з території Ємену під час однієї з найбільших своїх атак у Червоному морі за останні місяці.

Раніше під час засідання комітету з питань оборони, де обговорювали останні події у Червоному морі, Крозетто заявив, що італійський флот має на озброєнні всього 63 ракети.

Як відомо, за останні місяці торгові судна під прапорами різних країн неодноразово потрапляли під обстріли і зазнавали безпосередніх нападів бойовиків-хуситів, що діють з території Ємену.

У відповідь США оголосили місію за участю 10 союзників для захисту торгового судноплавства.