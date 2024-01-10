Глава Минобороны Италии: Надо сделать Красное море безопасным без новой войны

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что нападения йеменских боевиков-хуситов на суда в Красном море необходимо остановить, не провоцируя новую войну.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Reuters.

"Это огромная проблема, это следствие других вспышек (войны). Я не хотел бы в это время открывать третий фронт", – заявил Крозетто, имея в виду текущие войны в Украине и Газе.

В декабре Италия объявила, что отправит военный корабль в Красное море по просьбе судовладельцев о поддержке, но она не присоединилась к миссии Prosperity Guardian под руководством США, в то же время другие союзники по ЕС, похоже, также дистанцировались от этой инициативы.

По словам министра обороны, парламент должен будет одобрить участие итальянских ВМС в операции Prosperity Guardian, что затруднит любое возможное присоединение к ней.

"Есть такая вещь, как Конституция, и есть законы, согласно которым новая международная миссия требует одобрения парламента и отдельного финансирования", – отметил Крозетто.

Он пояснил, что если Италия решит присоединиться к миссии Prosperity Guardian, это будет решение, которое пройдет через правительство и будет проголосовано двумя палатами парламента.

Накануне Военно-морские силы США и Великобритании сбили 21 запущенный хуситами объект, дроны и ракеты, которые те выпустили с территории Йемена во время одной из крупнейших своих атак в Красном море за последние месяцы.

Ранее во время заседания комитета по вопросам обороны, где обсуждали последние события в Красном море, Крозетто заявил, что итальянский флот имеет на вооружении всего 63 ракеты.

Как известно, за последние месяцы торговые суда под флагами разных стран неоднократно попадали под обстрелы и подвергались непосредственным нападениям боевиков-хуситов, действующих с территории Йемена.

В ответ США объявили миссию с участием 10 союзников для защиты торгового судоходства.