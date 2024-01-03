Глава Міноборони Італії заявив, що у їхньому флоті всього 63 ракети

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що італійський флот має на озброєнні всього 63 ракети.

Як повідомила італійська щоденна газета Il Foglio, про це Крозетто сказав кілька днів тому під час засідання комітету з питань оборони, пише "Європейська правда".

На засіданні обговорювали останні події у Червоному морі, коли есмінець ВМС США "Томас Хаднер" знищив кілька безпілотників, запущених з територій, контрольованих повстанцями-хуситами в Ємені. У цьому зв’язку ВМС США випустили близько вісімдесяти ракет.

"А у нас лише 63 ракети", – прокоментував Крозетто. Ця цифра, за даними видання, вразила всіх присутніх.

За повідомленням газети, невтішна ситуація і у сухопутних військах Італії, де у танковому парку тільки 20% машин перебувають в оптимальному стані.

Як відомо, в останні дні Росія активізувала повітряні атаки на цілі в Україні. За словами президента Зеленського, протягом останніх п’яти днів ворог випустив по території України щонайменше 500 ракет та ударних дронів.

Голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що останній масований обстріл України з боку Росії свідчить про незацікавленість Москви у будь-яких мирних переговорах.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росію притягнуть до відповідальності за її воєнні злочини.