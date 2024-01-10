Гібралтар сподівається на врегулювання відносин з ЄС після Brexit у цьому році

Головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо запевнив, що майбутні відносини британської заморської території з Європейським Союзом будуть визначені в першій половині року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

У своєму новорічному посланні Пікардо зазначив, що "2024 рік – це рік, в якому, нарешті, буде визначено, чи може бути досягнута угода" з Брюсселем, якої очікують з моменту виходу Великої Британії з Європейського Союзу 31 грудня 2020 року, після Brexit.

Гібралтар, невелика територія на південній околиці іспанського узбережжя, є британською колонією з 1713 року, і на її суверенітет неодноразово претендувала Іспанія.

Але Пікардо попередив про "аспекти дебатів з ЄС та Іспанією, які можуть викликати у нас дискомфорт" і закликав до "терпіння і стоїчного спокою" під час переговорів, заявивши, що вони "будуть нашими єдиними союзниками".

Керівник Гібралтару також закликав бути готовими до будь-якого тиску, який може виникнути наприкінці переговорного періоду.

Пікардо, який виступає проти Brexit, також зазначив, що процес виходу Британії з ЄС є "одним з тих випадків безсумнівних негараздів", які змусили "нас сісти за стіл, за яким ми, ймовірно, ніколи не хотіли опинитися".

Лідер Гібралтару високо оцінив "тісну співпрацю з Великою Британією" і сказав, що вони просуваються вперед у "цих складних і делікатних переговорах до успішного завершення".

На референдумі щодо Brexit у червні 2016 року 96% виборців Гібралтару проголосували за те, щоб залишитися в ЄС.

У грудні в уряді Іспанії заявляли, що угода між Іспанією та Великою Британією щодо статусу Гібралтару після Brexit залежить від угоди щодо використання аеропорту.

Іспанія, Британія та Європейський Союз домовилися 31 грудня 2020 року, за кілька годин до повного виходу Британії з ЄС, що Гібралтар залишиться частиною угод ЄС, таких як Шенгенська зона, а Іспанія охоронятиме порт і аеропорт доти, доки не буде знайдено довготривалого рішення.

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