Гибралтар надеется на урегулирование отношений с ЕС после Brexit в этом году

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заверил, что будущие отношения британской заморской территории с Европейским Союзом будут определены в первой половине года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В своем новогоднем послании Пикардо отметил, что "2024 год – это год, в котором, наконец, будет определено, может ли быть достигнуто соглашение" с Брюсселем, которого ожидают с момента выхода Великобритании из Европейского Союза 31 декабря 2020 года, после Brexit.

Гибралтар, небольшая территория на южной окраине испанского побережья, является британской колонией с 1713 года, и на ее суверенитет неоднократно претендовала Испания.

Но Пикардо предупредил об "аспектах дебатов с ЕС и Испанией, которые могут вызвать у нас дискомфорт" и призвал к "терпению и стоическому спокойствию" во время переговоров, заявив, что они "будут нашими единственными союзниками".

Руководитель Гибралтара также призвал быть готовыми к любому давлению, которое может возникнуть в конце переговорного периода.

Пикардо, выступающий против Brexit, также отметил, что процесс выхода Британии из ЕС является "одним из тех случаев несомненных неурядиц", которые заставили "нас сесть за стол, за которым мы, вероятно, никогда не хотели оказаться".

Лидер Гибралтара высоко оценил "тесное сотрудничество с Великобританией" и сказал, что они продвигаются вперед в "этих сложных и деликатных переговорах к успешному завершению".

На референдуме по Brexit в июне 2016 года 96% избирателей Гибралтара проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС.

В декабре в правительстве Испании заявляли, что соглашение между Испанией и Великобританией о статусе Гибралтара после Brexit зависит от соглашения по использованию аэропорта.

Испания, Великобритания и Европейский Союз договорились 31 декабря 2020 года, за несколько часов до полного выхода Британии из ЕС, что Гибралтар останется частью соглашений ЕС, таких как Шенгенская зона, а Испания будет охранять порт и аэропорт до тех пор, пока не будет найдено долговременное решение.

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