Іспанія: Угода щодо Гібралтару залежить від вирішення долі аеропорту

Угода між Іспанією та Великою Британією щодо статусу Гібралтару після Brexit залежить від угоди щодо використання аеропорту.

Як пише "Європейська правда", про це El Pais заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє Reuters.

"Мені здається прогресом те, що рейси можуть надходити з аеропортів Іспанії та інших європейських країн, сприяючи розвитку туризму та відносин. Аеропорт має бути в угоді", – зазначив глава МЗС Іспанії.

За його словами, Мадрид представив Лондону пропозицію, яка включає вільне пересування людей та товарів, усунення фізичного кордону між Гібралтаром та Іспанією, а також використання аеропорту.

"Сполучене Королівство має вирішити – воно хоче цього чи простого застосування європейського законодавства", — сказав Альбарес.

Статус Гібралтару, анклаву на південному краю Іспанії, що перебуває під британським правлінням з 18-го століття, і те, як охороняти кордон з Іспанією, стали предметом суперечок після того, як Британія проголосувала за вихід з Європейського Союзу в 2016 році.

Анклав був виключений з угоди про Brexit, досягнутої між Британією та ЄС.

Іспанія, Британія та Європейський Союз домовилися 31 грудня 2020 року, за кілька годин до повного виходу Британії з ЄС, що Гібралтар залишиться частиною угод ЄС, таких як Шенгенська зона, а Іспанія охоронятиме порт і аеропорт доти, доки не буде знайдено довготривалого рішення.

Раніше повідомляли, що Іспанія готова підписати з Британією угоду про статус Гібралтару після Brexit.

Перед цим Міністерство закордонних справ Іспанії після закликів парламентарів висловило протест Великій Британії через інцидент на початку жовтня в районі Гібралтару, коли британський корабель Cutlass перехопив судно іспанських ВМС Isla de León.

Інцидент призвів до чергового загострення відносин між іспанським та гібралтарським урядами у той час, як обидві сторони ведуть переговори про статус Гібралтару та рух людей і транспорту через нього після виходу Великої Британії з ЄС.

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