Вучич у Російському домі заперечив, що Сербія є маріонеткою РФ

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що розчарований заявою міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона, який назвав Сербію "маріонеткою Росії".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє N1info.

Він додав, що Сербія є незалежною країною і не є маріонеткою Росії, Америки, Британії, Німеччини чи будь-кого іншого, а пишається своєю незалежністю.

"Ви заважаєте багатьом, коли хочете мати власну політику. Ми не є слухняними і ми будемо продовжувати вести незалежну політику як у питанні Російської Федерації, так і в питанні інших", – сказав Вучич під час візиту до Російського дому в Белграді.

Девід Кемерон під час свого виступу в Комітеті у закордонних справах британського парламенту назвав Сербію "проксі" ("маріонеткою") Росії.

На запитання журналіста, що він думає про те, як буде інтерпретовано його візит до Російського дому, Вучич сказав, що його це не хвилює, і зазначив, що Сербія занадто сильна, щоб деякі зловмисники могли її руйнувати коментарями.

Він зазначив, що всі у світі і в регіоні "озброюються до зубів", і що Сербія не повинна відставати.

"Все, що я можу вам сказати, це те, що ми не відстаємо", – сказав Вучич.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до частково визнаного Косова в четвер, 4 січня, підтвердив підтримку незалежності Косова та оголосив про 45 мільйонів фунтів стерлінгів допомоги на зміцнення безпеки на Західних Балканах.

На візит британського міністра закордонних справ відреагували в Сербії. Очільник тамтешнього МЗС Івіца Дачич у коментарі агентству Tanjug звинуватив Кемерона в "лицемірстві".