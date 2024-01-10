Вучич в Русском доме сказал, что Сербия не является марионеткой РФ

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что разочарован заявлением министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, который назвал Сербию "марионеткой России".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает N1info.

Он добавил, что Сербия – независимая страна и не является марионеткой России, Америки, Великобритании, Германии или кого-либо другого, а гордится своей независимостью.

"Вы мешаете многим, когда хотите иметь собственную политику. Мы не послушны и мы будем продолжать вести независимую политику как в вопросе Российской Федерации, так и в вопросе других", – сказал Вучич во время визита в Русский дом в Белграде.

Дэвид Кэмерон во время своего выступления в Комитете по иностранным делам британского парламента назвал Сербию "прокси" ("марионеткой") России.

На вопрос журналиста, что он думает о том, как будет интерпретирован его визит в Русский дом, Вучич сказал, что его это не волнует, и отметил, что Сербия слишком сильна, чтобы некоторые злоумышленники могли ее разрушать комментариями.

Он отметил, что все в мире и в регионе "вооружаются до зубов", и что Сербия не должна отставать.

"Все, что я могу вам сказать, это то, что мы не отстаем", – сказал Вучич.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в частично признанное Косово в четверг, 4 января, подтвердил поддержку его независимости и объявил о 45 миллионах фунтов стерлингов помощи на укрепление безопасности на Западных Балканах.

На визит британского министра иностранных дел отреагировали в Сербии. Глава тамошнего МИД Ивица Дачич в комментарии агентству Tanjug обвинил Кэмерона в "лицемерии".