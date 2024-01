Зеленський прибув до Естонії

Президент України Володимир Зеленський зранку у четвер, 11 січня, прибув до естонської столиці Таллінна.

Про це у Twitter (X) написав глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна, повідомляє "Європейська правда".

Разом із Зеленським до естонської столиці прибув міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Велика честь вітати добрих друзів та союзників – Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу у Таллінні. Ми даємо потужний сигнал та запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і разом ми переможемо у цій війні", – написав Тсахкна.

