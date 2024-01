Зеленский прибыл в Эстонию

Президент Украины Владимир Зеленский утром в четверг, 11 января, прибыл в эстонскую столицу Таллинн.

Об этом в Twitter (X) написал глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна, сообщает "Европейская правда".

Вместе с Зеленским в эстонскую столицу прибыл министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Большая честь приветствовать добрых друзей и союзников – Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу в Таллинне. Мы даем мощный сигнал и заверения Украине, что Эстония твердо стоит на их стороне, и вместе мы победим в этой войне", – написал Тсахкна.

