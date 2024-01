Кубраков і посол Туреччини обговорили евакуацію заблокованих турецьких суден з портів України

Віцепрем'єр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та посол Туреччини Мустафа Левент Більген на зустрічі обговорили евакуацію турецьких суден, які через війну не можуть вийти з українських портів.

Як пише "Європейська правда", про розмову посадовці повідомили у своїх Twitter (X).

Кубраков розповів, що евакуація заблокованих в портах України турецьких суден була однією з ключових тем.

Today in a meeting w/ Mustafa Levent Bilgen @TCKievBE we caught up on joint priorities 💪



One of the main topics of the discussion — evacuation of the 🇹🇷 vessels blocked in 🇺🇦 sea ports due to russian agression. We do our best to ensure they return home as soon and as safely as… pic.twitter.com/CBZuExROjC