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Кубраков і посол Туреччини обговорили евакуацію заблокованих турецьких суден з портів України

Четвер, 11 січня 2024, 18:12

Віцепрем'єр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та посол Туреччини Мустафа Левент Більген на зустрічі обговорили евакуацію турецьких суден, які через війну не можуть вийти з українських портів.

Як пише "Європейська правда", про розмову посадовці повідомили у своїх Twitter (X).

Кубраков розповів, що евакуація заблокованих в портах України турецьких суден була однією з ключових тем. 

"Ми робимо все можливе, щоб вони повернулися додому якомога швидше і благополучно. Ми високо цінуємо відданість наших турецьких партнерів підтримці нашої країни та працюємо над подальшим зміцненням цієї співпраці", – зазначив віцепрем’єр.

Турецький посол повідомив, що, крім евакуації суден, обговорювали також відбудову України. 

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з мінами у Чорному морі, які загрожують судноплавству.

У жовтні 2023 року біля берегів Румунії підірвалось на міні турецьке судно, що прямувало до українського Ізмаїла. 

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