Кубраков и посол Турции обсудили эвакуацию заблокированных турецких судов из портов Украины

Вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и посол Турции Мустафа Левент Бильген на встрече обсудили эвакуацию турецких судов, которые из-за войны не могут выйти из украинских портов.

Как пишет "Европейская правда", о разговоре чиновники сообщили в своих Twitter (X).

Кубраков рассказал, что эвакуация заблокированных в портах Украины турецких судов была одной из ключевых тем.

Today in a meeting w/ Mustafa Levent Bilgen @TCKievBE we caught up on joint priorities 💪



One of the main topics of the discussion — evacuation of the 🇹🇷 vessels blocked in 🇺🇦 sea ports due to russian agression. We do our best to ensure they return home as soon and as safely as… pic.twitter.com/CBZuExROjC