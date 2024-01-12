Зеленський вручив Сунаку Орден Свободи

Президент України Володимир Зеленський вручив прем’єр-міністру Британії Ріші Сунаку Орден Свободи – найвищу державну нагороду, якою можуть відзначати негромадян України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський вручив британському прем’єру нагороду після підписання двосторонньої безпекової угоди, подякувавши за неї.

Орден Свободи є найвищою українською державною нагородою, якою можуть відзначати іноземних громадян або осіб без громадянства.

Вона встановлена для відзначення за особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини та громадянина.

Нагадаємо, під час візиту Ріші Сунака до Києва 12 січня відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Британією та Україною, яка діятиме до вступу України в НАТО.

Цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами "Групи семи" та державами, що до них приєдналися.

Також Сунак оголосив про великий пакет військової допомоги для України на 2,5 млрд фунтів стерлінгів та повідомив, що Лондон виділить 200 млн фунтів на виготовлення дронів для України.