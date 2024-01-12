Зеленский вручил Сунаку Орден Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский вручил премьер-министру Великобритании Риши Сунаку Орден Свободы – высшую государственную награду, которой могут награждать лиц, не являющихся гражданами Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский вручил британскому премьеру награду после подписания двустороннего соглашения по безопасности, поблагодарив за него.

Орден Свободы является высшей украинской государственной наградой, которой могут награждать иностранных граждан или лиц без гражданства.

Она установлена для награждения за особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развития демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Напомним, во время визита Риши Сунака в Киев 12 января состоялось подписание двустороннего соглашения по безопасности между Британией и Украиной, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Этот договор стал первым в сфере безопасности соглашений во исполнение договоренностей, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами "Группы семи" и государствами, которые к ним присоединились.

Также Сунак объявил о большом пакете военной помощи для Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов и сообщил, что Лондон выделит 200 млн фунтов на изготовление дронов для Украины.