У Норвегії судитимуть чоловіка, який запустив дрон під час візиту Зеленського

32-річний чоловік, який відмовився платити штраф через порушення заборони на запуск безпілотників під час візиту Володимира Зеленського до Осло у грудні, постане перед судом наступного місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avisa Oslo.

Чоловік був одним із двох людей, затриманих після незаконних запусків безпілотників під час візиту Зеленського 13 грудня.

У звинуваченні, висунутому керівником поліції Осло, стверджується, що він керував дроном DJI Mavic 2 о 13:20 того дня. Це порушує закон про авіацію, згідно з яким на час державного візиту обмежувався запуск літальних апаратів.

Оператор дрона провів два дні під вартою в поліції норвезької столиці, але відмовився сплатити накладений на нього штраф у 10 тисяч норвезьких крон (887 євро).

Тепер він постане перед судом, де прокуратура вимагатиме стягнути з нього вже 12 тисяч норвезьких крон штрафу або присудити 20 днів ув’язнення, якщо штраф не буде сплачений і цього разу.

Як нагадує Avisa Oslo, під час візиту Зеленського, окрім двох заарештованих, був також видворений громадянин Португалії, який збирався запустити дрон у зоні обмеження польотів.

Протягом осені 2022 року в Норвегії затримали кількох росіян, які здійснювали несанкціоновану зйомку з дрона. Більше читайте у статті: Війна за Арктику чи енергетичні диверсії: чому активізувалися російські шпигуни у Норвегії