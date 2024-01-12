В Норвегии будут судить мужчину, который запустил дрон во время визита Зеленского

32-летний мужчина, который отказался платить штраф за нарушение запрета на запуск беспилотников во время визита Владимира Зеленского в Осло в декабре, предстанет перед судом в следующем месяце.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avisa Oslo.

Мужчина был одним из двух человек, задержанных после незаконных запусков беспилотников во время визита Зеленского 13 декабря.

В обвинении, выдвинутом руководителем полиции Осло, утверждается, что он управлял дроном DJI Mavic 2 в 13:20 того дня. Это нарушает закон об авиации, согласно которому на время государственного визита ограничивался запуск летательных аппаратов.

Оператор дрона провел два дня под стражей в полиции норвежской столицы, но отказался оплатить наложенный на него штраф в 10 тысяч норвежских крон (887 евро).

Теперь он предстанет перед судом, где прокуратура потребует взыскать с него уже 12 тысяч норвежских крон штрафа или присудить 20 дней заключения, если штраф не будет уплачен и на этот раз.

Как напоминает Avisa Oslo, во время визита Зеленского, кроме двух арестованных, был также выдворен гражданин Португалии, который собирался запустить дрон в зоне ограничения полетов.

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