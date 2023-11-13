Люксембург підтримує початок переговорів про вступ України в ЄС

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн заявив, що його держава підтримує початок переговорів про членство України в Євросоюзі, але про конкретну дату членства говорити не варто.

Про це Ассельборн заявив, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Я вважаю, що Україна заслуговує на те, щоб ця перспектива не була закрита, а була відкрита. З усіма проблемами", – сказав Ассельборн, відповідаючи на питання, чи підтримає Люксембург на саміті ЄС у грудні відкриття переговорів про членство України.

Разом з тим він наполіг, що не варто давати обіцянок стосовно дати вступу України.

"Було б помилкою говорити, що Україна буде членом Європейського Союзу через два, три, чотири або п'ять років", – сказав він, пояснивши, що такі ігри з датами розчарують багатьох людей, а натомість "треба працювати".

Нагадаємо, в українському уряді кажуть про високий рівень готовності України до вступу та обіцяють завершити переговори за два роки.

На саміті лідерів ЄС у грудні розглядатимуть рішення, чи починати переговори про вступ з Україною. Наразі на заваді "зеленому світлу" може стати Угорщина, яка обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

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