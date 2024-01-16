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Зеленський та глава ЄК домовилися про передвступний "скринінг" України, має початися за тиждень

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Вівторок, 16 січня 2024, 15:57

Президент України Володимир Зеленський та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели двосторонню зустріч на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це інформує Офіс президента України, пише "Європейська правда".

Співрозмовники обговорили ключові пріоритети порядку денного відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу, передусім у контексті наближення нашої країни до фактичного початку переговорного процесу щодо вступу України до ЄС, йдеться в повідомленні.

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Сторони домовилися про початок скринінгу українського законодавства, що є черговим кроком на шляху до відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі.

"За цією домовленістю, скринінг має розпочатися якнайшвидше, щойно до Брюсселя прибуде українська делегація. Уряд має докласти зусиль, щоби це сталося не пізніше ніж за тиждень", – заявив "ЄвроПравді" заступник керівника ОП Ігор Жовква.

Зеленський також наголосив, що вони зосередилися на необхідності розблокування рішення про надання Україні 50 мільярдів євро довгострокової допомоги ЄС на саміті Ради ЄС 1 лютого, де Україна сподівається на досягнення консенсусу з цього питання.

Водночас фон дер Ляєн повідомила у Twitter (X), що Єврокомісія просуває процес вступу України в ЄС вперед, а також забезпечує засоби для відновлення, відбудови та реформування України через відповідний фонд.

"Наші серця з вашими солдатами на передовій. Віра в майбутнє ЄС додасть їм сили", – зауважила вона.

Раніше ЗМІ повідомили, що Єврокомісія може 27 лютого оприлюднити оцінку щодо прогресу з євроінтеграційними реформами України, від якої залежить фактичний початок переговорів про вступ.

Для України йдеться про додаткові реформи, окреслені у звіті про розширення, який оприлюднили у листопаді. Їхнє виконання є умовою для ухвалення переговорної рамки

Нагадаємо, лідери ЄС ухвалили політичне рішення почати з Україною переговори про вступ на грудневому саміті. 

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