Зеленський та глава ЄК домовилися про передвступний "скринінг" України, має початися за тиждень

Президент України Володимир Зеленський та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели двосторонню зустріч на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це інформує Офіс президента України, пише "Європейська правда".

Співрозмовники обговорили ключові пріоритети порядку денного відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу, передусім у контексті наближення нашої країни до фактичного початку переговорного процесу щодо вступу України до ЄС, йдеться в повідомленні.

Сторони домовилися про початок скринінгу українського законодавства, що є черговим кроком на шляху до відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі.

"За цією домовленістю, скринінг має розпочатися якнайшвидше, щойно до Брюсселя прибуде українська делегація. Уряд має докласти зусиль, щоби це сталося не пізніше ніж за тиждень", – заявив "ЄвроПравді" заступник керівника ОП Ігор Жовква.

Зеленський також наголосив, що вони зосередилися на необхідності розблокування рішення про надання Україні 50 мільярдів євро довгострокової допомоги ЄС на саміті Ради ЄС 1 лютого, де Україна сподівається на досягнення консенсусу з цього питання.

Водночас фон дер Ляєн повідомила у Twitter (X), що Єврокомісія просуває процес вступу України в ЄС вперед, а також забезпечує засоби для відновлення, відбудови та реформування України через відповідний фонд.

Dear @ZelenskyyUA, our hearts are with your soldiers on the frontline.



Keeping faith in an EU future will give them strength.



The Commission is taking the accession process forward.



And securing the means to recover, rebuild and reform via the Ukraine Facility. pic.twitter.com/dLMtW5keiX