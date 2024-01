Зеленский и глава ЕК договорились о предвступительном "скрининге" Украины, должен начаться через неделю

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели двустороннюю встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом информирует Офис президента Украины, пишет "Европейская правда".

Собеседники обсудили ключевые приоритеты повестки дня отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу, прежде всего в контексте приближения нашей страны к фактическому началу переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС, говорится в сообщении.

Стороны договорились о начале скрининга украинского законодательства, что является очередным шагом на пути к открытию переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

"По этой договоренности, скрининг должен начаться как можно быстрее, как только в Брюссель прибудет украинская делегация. Правительство должно приложить усилия, чтобы это произошло не позднее чем через неделю", – заявил "ЕвроПравде" заместитель главы ОП Игорь Жовква.

По словам украинского лидера, они встретились, чтобы обсудить все ключевые приоритеты повестки дня Украина – ЕС.

Зеленский отметил, что они сосредоточились на необходимости разблокирования решения о предоставлении Украине 50 миллиардов евро долгосрочной помощи ЕС на саммите Совета ЕС 1 февраля, где Украина надеется на достижение консенсуса по этому вопросу.

В то же время фон дер Ляйен сообщила в Twitter (X), что Еврокомиссия продвигает процесс вступления Украины в ЕС, а также обеспечивает средства для восстановления и реформирования Украины через соответствующий фонд.

Dear @ZelenskyyUA, our hearts are with your soldiers on the frontline.



Keeping faith in an EU future will give them strength.



The Commission is taking the accession process forward.



And securing the means to recover, rebuild and reform via the Ukraine Facility. pic.twitter.com/dLMtW5keiX