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Зеленский и глава ЕК договорились о предвступительном "скрининге" Украины, должен начаться через неделю

Вторник, 16 января 2024, 15:57

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели двустороннюю встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом информирует Офис президента Украины, пишет "Европейская правда".

Собеседники обсудили ключевые приоритеты повестки дня отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу, прежде всего в контексте приближения нашей страны к фактическому началу переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС, говорится в сообщении.

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Стороны договорились о начале скрининга украинского законодательства, что является очередным шагом на пути к открытию переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

"По этой договоренности, скрининг должен начаться как можно быстрее, как только в Брюссель прибудет украинская делегация. Правительство должно приложить усилия, чтобы это произошло не позднее чем через неделю", – заявил "ЕвроПравде" заместитель главы ОП Игорь Жовква.

По словам украинского лидера, они встретились, чтобы обсудить все ключевые приоритеты повестки дня Украина – ЕС.

Зеленский отметил, что они сосредоточились на необходимости разблокирования решения о предоставлении Украине 50 миллиардов евро долгосрочной помощи ЕС на саммите Совета ЕС 1 февраля, где Украина надеется на достижение консенсуса по этому вопросу.

В то же время фон дер Ляйен сообщила в Twitter (X), что Еврокомиссия продвигает процесс вступления Украины в ЕС, а также обеспечивает средства для восстановления и реформирования Украины через соответствующий фонд.

"Наши сердца с вашими солдатами на передовой. Вера в будущее ЕС придаст им силы", – отметила она.

Ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия может 27 февраля обнародовать оценку относительно прогресса с евроинтеграционными реформами Украины, от которой зависит фактическое начало переговоров о вступлении.

Для Украины речь идет о дополнительных реформах, очерченных в отчете о расширении, который обнародовали в ноябре. Их выполнение является условием для принятия переговорной рамки.

Напомним, лидеры ЕС приняли политическое решение начать с Украиной переговоры о вступлении на декабрьском саммите.

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