Посол Литви: Україна вже цьогоріч відчує вплив рішення про початок переговорів з ЄС

Посол Литви Вальдемарас Сарапінас передбачає, що Україна вже у 2024 році почне відчувати трансформаційний вплив рішення про початок переговорів про вступ до ЄС.

Про це йдеться у колонці дипломата для "Європейської правди", в якій він поділився своїми очікуваннями від прийдешнього року.

Сарапінас назвав рішення грудневого саміту лідерів ЄС історичним та зазначив, що його "трансформаційна сила" має почати розкриватися вже у цьому році.

"Відтепер процес вступу буде структурований за 35 розділами у ключових сферах політики. У кожному з них український уряд матиме чіткі орієнтири для досягнення", – пише посол.

Він пояснив, що повне впровадження цих реформ дозволить Україні зробити прозорими державні інституції, побороти корупцію та позбутися пережитків радянського стилю управління, які зараз є перешкодою для розвитку країни.

"За досвідом Литви, проходження такої комплексної перевірки з боку інституцій ЄС стало одним з найбільших досягнень – як для нас, так і для інших країн-новачків ЄС. Бо це створило умови для подальшого економічного зростання, модернізації та іноземних інвестицій", – зазначив посол Литви.

Він додав, що для руху до НАТО таку роль буде відігравати Річна національна програма.

"Членство України в НАТО – це вже не питання "якщо", а питання "коли". Зрозуміло, що посольство Литви в Києві, яке виконує роль контактного посольства НАТО, сприятиме цьому процесу", – пише Вальдемарас Сарапінас.

Посол передбачає, що попереду Україну чекає важкий рік, але українському суспільству важливо не втрачати згуртованості і віри в перемогу.

Повний текст читайте за посиланням "Кров, праця, сльози й піт". Як Україна йтиме до перемоги та до ЄС із НАТО у 2024 році.