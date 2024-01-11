ЗМІ: ЄС може в кінці лютого дати оцінку реформ України, від яких залежить початок переговорів
Єврокомісія може 27 лютого оприлюднити оцінку щодо прогресу з євроінтеграційними реформами України, від якої залежить фактичний початок переговорів про вступ.
Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.
За його даними, у Єврокомісії розраховують оприлюднити оцінку щодо прогресу реформ України, Молдови та Боснії і Герцеговини 27 лютого.
understand that the European Commission is aiming to come with assessment on reform progress in 🇺🇦🇧🇦🇲🇩 (as mentioned in November enlargement report) on 27 Feb although the date is far from set in stone.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 11, 2024
Втім, ця дата ще не є фінальною.
Для України йдеться про додаткові реформи, окреслені у звіті про розширення, який оприлюднили у листопаді. Їхнє виконання є умовою для ухвалення переговорної рамки.
Нагадаємо, лідери ЄС ухвалили політичне рішення почати з Україною переговори про вступ на грудневому саміті.
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