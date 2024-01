ЗМІ: ЄС може в кінці лютого дати оцінку реформ України, від яких залежить початок переговорів

Єврокомісія може 27 лютого оприлюднити оцінку щодо прогресу з євроінтеграційними реформами України, від якої залежить фактичний початок переговорів про вступ.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

За його даними, у Єврокомісії розраховують оприлюднити оцінку щодо прогресу реформ України, Молдови та Боснії і Герцеговини 27 лютого.

understand that the European Commission is aiming to come with assessment on reform progress in 🇺🇦🇧🇦🇲🇩 (as mentioned in November enlargement report) on 27 Feb although the date is far from set in stone.