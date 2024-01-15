Британія хоче заборонити угруповання "Хізб ут-Тахрір", яке влаштовує антисемітські акції

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Джеймс Клеверлі 15 січня запропонував парламенту оголосити терористичною та заборонити діяльність угруповання "Хізб ут-Тахрір", яке влаштувало низку антисемітських протестів після нападу ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Пропозицію про оголошення терористичним "Хізб ут-Тахрір" британський парламент має розглянути в найближчі дні.

"Хізб ут-Тахрір" є антисемітською організацією, яка активно пропагує і заохочує тероризм, зокрема вихваляючи та святкуючи жахливі напади 7 жовтня", – заявив Клеверлі. У британському МЗС додали, що угруповання раніше неодноразово "вихваляло та відзначало напади на Ізраїль та на євреїв у ширшому сенсі".

У разі схвалення пропозиції, яка набуде чинності з 19 січня, участь у "Хізб ут-Тахрір" у Британії та заклики до його підтримки будуть незаконними й каратимуться аж до 14 років ув'язнення.

"Хізб ут-Тахрір", яка базується в Лівані, діє в більш як 30 країнах, зокрема США та Канаді. Після початку війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС угруповання організовувало мітинги в Лондоні разом із пропалестинськими маршами.

Група вже заборонена у Німеччині, Єгипті та Пакистані, а у 2021 році Австрія заборонила її символіку. У Росії нібито приналежність до "Хізб ут-Тахрір" стала підставою для репресій проти кримськотатарських активістів.