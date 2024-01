Глава МИД Чехии: Лицемерная РФ обвиняет других в геноциде, а сама бомбит гражданских

Глава МИД Чехии Ян Липавский обвинил Россию в лицемерии после массированного ракетного обстрела Украины 2 января и заверил, что отказа от поддержки украинцев, как того надеется РФ, не будет.

Об этом Липавский написал в своем Twitter (Х) во вторник, сообщает "Европейская правда".

Чешский министр указал на лицемерие РФ, которая обстреливает гражданских в Украине.

"Лицемерная Россия. Она обвиняет других в геноциде, а сама снова бомбит гражданские объекты в Украине и убивает невинных", – отметил министр.

По его словам, Россия хочет, "чтобы мы устали от войны и махнули рукой на украинцев". Но, заверил Липавский, этого не произойдет "ни в этом году, ни когда-либо".

Hypocritical Russia. It accuses others of genocide and is itself once again bombing civilian targets in Ukraine and murdering innocents. It wants us to be tired of war and give up on the Ukrainians.



But that is not going to happen. Not this year, not ever.