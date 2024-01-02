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Глава МИД Чехии: Лицемерная РФ обвиняет других в геноциде, а сама бомбит гражданских

Вторник, 2 января 2024, 12:55

Глава МИД Чехии Ян Липавский обвинил Россию в лицемерии после массированного ракетного обстрела Украины 2 января и заверил, что отказа от поддержки украинцев, как того надеется РФ, не будет.

Об этом Липавский написал в своем Twitter (Х) во вторник, сообщает "Европейская правда".

Чешский министр указал на лицемерие РФ, которая обстреливает гражданских в Украине.

"Лицемерная Россия. Она обвиняет других в геноциде, а сама снова бомбит гражданские объекты в Украине и убивает невинных", – отметил министр.

По его словам, Россия хочет, "чтобы мы устали от войны и махнули рукой на украинцев".  Но, заверил Липавский, этого не произойдет "ни в этом году, ни когда-либо".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.

Евродепутат Ги Верхофстадт после ракетной атаки РФ 2 января заявил, что ЕС должен усилить военную и финансовую поддержку Украины и призвал Европу "проснуться".

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