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Посол Британії: Ракетні атаки РФ лише зміцнюють рішучість українців захищатись

Вівторок, 2 січня 2024, 13:20

Посол Британії в Україні Мартін Гарріс після масованої ракетної атаки РФ на Україну 2 січня висловив підтримку Києву.

Про це Гарріс написав у вівторок у своєму Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

Росіяни, наголосив Гарріс, принесли Україні ще більше смертей і руйнувань у цей святковий сезон, завдавши чергового масованого ракетного удару по мирних жителях. 

"Коли вони (росіяни. – Ред.) зрозуміють, що це лише зміцнює рішучість українців захищати свою землю та свободу? Британія підтримує Україну", – написав Гарріс.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки РФ чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський звинуватив Росію у лицемірстві після чергового ракетного обстрілу України і запевнив, що відмови від підтримки українців, як того сподівається РФ, не буде.

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