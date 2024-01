Посол Британії: Ракетні атаки РФ лише зміцнюють рішучість українців захищатись

Посол Британії в Україні Мартін Гарріс після масованої ракетної атаки РФ на Україну 2 січня висловив підтримку Києву.

Про це Гарріс написав у вівторок у своєму Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

Росіяни, наголосив Гарріс, принесли Україні ще більше смертей і руйнувань у цей святковий сезон, завдавши чергового масованого ракетного удару по мирних жителях.

"Коли вони (росіяни. – Ред.) зрозуміють, що це лише зміцнює рішучість українців захищати свою землю та свободу? Британія підтримує Україну", – написав Гарріс.

Russians brought more death and destruction to Ukraine in this holiday season, with another mass missile attack on peaceful civilians this morning. When will they understand that this only strengthens Ukrainians’ resolve to defend their land and freedom? UK stands with Ukraine.