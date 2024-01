Посол Британии: Ракетные атаки РФ только укрепляют решимость украинцев защищаться

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис после массированной ракетной атаки РФ на Украину 2 января выразил поддержку Киеву.

Об этом Харрис написал во вторник в своем Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

Россияне, подчеркнул Харрис, принесли Украине еще больше смертей и разрушений в этот праздничный сезон, нанеся очередной массированный ракетный удар по мирным жителям.

"Когда они (россияне. – Ред.) поймут, что это только укрепляет решимость украинцев защищать свою землю и свободу? Великобритания поддерживает Украину", – написал Харрис.

Russians brought more death and destruction to Ukraine in this holiday season, with another mass missile attack on peaceful civilians this morning. When will they understand that this only strengthens Ukrainians’ resolve to defend their land and freedom? UK stands with Ukraine.