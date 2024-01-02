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Посол Британии: Ракетные атаки РФ только укрепляют решимость украинцев защищаться

Вторник, 2 января 2024, 13:20

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис после массированной ракетной атаки РФ на Украину 2 января выразил поддержку Киеву.

Об этом Харрис написал во вторник в своем Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

Россияне, подчеркнул Харрис, принесли Украине еще больше смертей и разрушений в этот праздничный сезон, нанеся очередной массированный ракетный удар по мирным жителям. 

"Когда они (россияне. – Ред.) поймут, что это только укрепляет решимость украинцев защищать свою землю и свободу? Великобритания поддерживает Украину", – написал Харрис.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.

Глава МИД Чехии Ян Липавский обвинил Россию в лицемерии после очередного ракетного обстрела Украины и заверил, что отказа от поддержки украинцев, как того надеется РФ, не будет.

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